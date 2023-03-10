Коттедж с большими окнами и туей на участке продают в Барнауле

Дом находится в поселке Центральном Фото: Анна СЕМИНА

Двухэтажный светлый коттедж с панорамными окнами выставили на продажу в Барнауле.

На первом этаже находится огромная кухня-гостиная с большим диваном, на котором может разместиться вся семья, просторная прихожая, большой санузел и хозкомната. На второй – большой холл гардеробная и три спальни, говорится в объявлении на сайте Авито.

На участке также есть гараж на два автомобиля. А еще будущих владельцев будут радовать туи и ели, которые растут под окнами. Все это роскошество обойдется в 15,2 млн рублей.

Располагается дом в поселке Центральном. Площадь коттеджа составляет почти 200 «квадратов».