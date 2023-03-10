На улице Юрина в Барнауле прорвало водопровод

Повреждение на улице Юрина устраняют Фото: пресс-службы администрации Барнаула

9 марта в Барнауле на улице Юрина произошла авария на водопроводе. Специалисты Росводоканала устраняют протечку.

Если быть точнее, то порыв на водопроводе диаметром 500 мм произошел в районе пересечения улиц Юрина и Покровской.

– Сотрудники компании днем 9 марта провели аварийно-восстановительные работы, однако вечером произошло повреждение далее по водоводу, работы продолжаются, - сообщают в пресс-центре мэрии.

На период проведения работ ограничена подача холодной воды в следующие дома: ул. Юрина, 166 к1, 166г, 197а, 199, 203, 209, ул. Покровская, 3, 5, 5а, 7, 15, 17.

Организован подвоз воды. Справки по телефону: 500-101.