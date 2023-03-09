Массовая авария с участием автобуса и троллейбуса произошла в Барнауле

По факту проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

9 марта в 18.20 в Барнауле на пересечении улиц Юрина и Островского произошло ДТП с участием общественного транспорта, сообщили в ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Corolla при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Next. После автобус допустил столкновение с троллейбусом, которым управляла женщина.

- В результате пассажир автобуса - женщина 1977 года рождения получила повреждения. Она доставлена в Горбольницу № 1, - сказали в полиции.

По факту проводится проверка.