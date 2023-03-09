Алтайские энергетики 8 марта устранили 49 технологических нарушений на энергообъектах

Пресс-служба «Россети Сибирь»

На оба региона обрушились: снег, дождь, шквалистый ветер.

Персонал Алтайского филиала «Россети Сибирь» в особом режиме работы ликвидировал последствия природных катаклизмов. Всего энергетики устранили 49 технологических нарушений на линиях электропередачи и подстанциях в зоне обслуживания.

Самыми крупными были отключения нескольких линий и подстанций напряжением 110 киловольт (кВ), от которых запитаны жители Бийского, Солтонского, Целинного районов. Также отключались линии и 35, и 10 кВ в Западных районах края, в пригороде Барнаула. Персонал производственных отделений и районов электрических сетей максимально оперативно реагировали на сообщения диспетчерских служб о нарушении электроснабжения потребителей. Бригады незамедлительно приступали к поискам повреждений и их ликвидации. Энергетики использовали высокопроходимую технику для того, чтобы доставить материалы и персонал на участки трасс ЛЭП в труднодоступные места. Часть жителей и социально значимые объекты запитывались по резервным схемам на период проведения работ на основном оборудовании.

– Безусловно, мы оперативно получаем информацию о нарушениях в работе любого объекта электросетевого хозяйства и незамедлительно начинаем работать над устранением проблемы. Во время таких ситуаций, нам иногда очень помогает и население. Например, жители села Повалиха увидели вчера ветку дерева на проводах линии, которую порывом ветра принесло из-за пределов охранной зоны. Они сообщили нам точное местонахождение этого участка. Линия была обесточена, но благодаря неравнодушию жителей, перерыв в электроснабжении был намного меньше, потому что не потребовалось время на поиски поврежденного участка ЛЭП, – говорит главный инженер ПО СВЭС Константин Климов.

Всего в этот праздничный весенний день на объектах энергетики работали 44 бригады Алтайского филиала «Россети Сибирь», в составе которых – 147 человек и 52 единицы техники.

На период особого режима работы было организовано взаимодействие с краевыми властями, органами муниципального управления, территориальным подразделением МЧС, прочими другими энергокомпаниями.