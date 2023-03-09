Власти Барнаула требуют взыскать с «Водного мира» почти 850 тыс. рублей

Пляж «Водный мир». Фото: Анна Тымко/ТОЛК

Власти Барнаула обратились в Арбитражный суд с требованием взыскать с ООО «Водный мир» (которое обслуживает одноименный пляж) 849 тысяч рублей, пишет «Толк».

Поводом для обращения комитета по земельным ресурсам и землеустройству в суд стало некое «незаконное обогащение», в котором подозревают руководство ООО. Иные подробности в картотеке суда не указаны.

Директор «Водного мира» Евгений Михайлов сообщил, что камнем преткновения стал спор об эксплуатации пляжа вне сезона. По словам Михайлова, в комитете считают, что «Водный мир» использует пляжную территорию круглогодично. Однако в зимнее время пляж не функционирует.

При этом за аренду части территорий ООО действительно платит круглогодично: там находятся подсобные сооружения, дорога и т.д. Однако к «пляжной» земле это не относится.