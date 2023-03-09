Пассажирка барнаульского автобуса брызнула баллончиком в лицо назойливому мужчине

На улице люди кашляли и терли глаза Фото: Олег УКЛАДОВ

8 марта в барнаульском автобусе №108 произошел инцидент: женщина распылила в салоне перцовый баллончик. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

Предположительно, пассажирка сделала это из-за того, что к ней приставал мужчина.

- Она брызнула в лицо мужчине. В итоге, залила весь автобус, - отмечают свидетели происшествия.

Судя по видео, опубликованном в канале, пассажирам пришлось выйти из салона. На улице люди кашляли и терли глаза.