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НовостиПроисшествия9 марта 2023 2:43

Пассажирка барнаульского автобуса брызнула баллончиком в лицо назойливому мужчине

В итоге все люди покинули салон
Александра Сапожкова
На улице люди кашляли и терли глаза

На улице люди кашляли и терли глаза

Фото: Олег УКЛАДОВ

8 марта в барнаульском автобусе №108 произошел инцидент: женщина распылила в салоне перцовый баллончик. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

Предположительно, пассажирка сделала это из-за того, что к ней приставал мужчина.

- Она брызнула в лицо мужчине. В итоге, залила весь автобус, - отмечают свидетели происшествия.

Судя по видео, опубликованном в канале, пассажирам пришлось выйти из салона. На улице люди кашляли и терли глаза.