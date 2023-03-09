На Алтае больница, дом престарелых и 350 квартир оставались без света из-за мощного ветра

8 марта на Алтае бушевала непогода Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском селе Новичихе 8 марта без электричества оставались 350 квартир, больница и дом для престарелых. Причиной стала непогода, сообщается в паблике «В курсе 22».

Отмечается, что в результате сильного порывистого ветра (более 30 м/с) была сорвана кровля с Новичихинской ДЮСШ. Из-за этого часть села осталась без света.

- На объекте работала оперативная группа администрации района, пострадавших нет, - сообщается в паблике.

Там же говорится, что учебный процесс в учреждении допобразования прерываться не будет, рисков для здоровья учащихся нет.