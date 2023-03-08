«Море» образовалось в Алтайском крае из-за талых вод

Некоторое время проезд был закрыт
Фото: Олег УКЛАДОВ
8 марта в Алтайском крае талые воды с полей подтопили участок в районе села Усть-Журавлиха. Об этом говорится в Telegram-канале Mash Siberia
Как рассказали местные жители, утром там можно было перемещаться только вплавь - на лодке. К счастью, в обед ситуация улучшилась и там уже смогли ездить автомобили.
На кадрах из района видно, что с полей пришло много талой воды, она напоминает море. На месте работает спецтехника, дорожники устраняют последствия непогоды.