На Алтае слетевшая с магазина крыша упала на автомобили

Фото: скриншот из группы «Инцидент Барнаул»

8 марта с одного из магазинов Ребрихи шквалистый ветер сдул крышу. Она упала на парковку с автомобилями, пишут местные жители в группе «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, снесенная ветром крыша рухнула на парковку, где стояли несколько автомобилей. На кадрах с места происшествия видно, что конструкция накрыла машины. Насколько серьезно они пострадали, не сообщается.

Напомним, в среду, 8 марта, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном ветре, снеге и похолодании.

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