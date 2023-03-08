15 человек спасли на пожаре в алтайском городе

Пострадавших нет Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

7 марта во время пожара в многоэтажке в Новоалтайске спасли 15 человек, среди которых четверо детей. Об этом пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание случилось в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Вагоностроительная. Из подъезда вывели 15 человек, четверо из спасенных – дети. Самостоятельно здание покинули еще 40 человек, из них 15 детей.

Пожар потушили на площади 25 метров квадратных. Причину возгорания установят специалисты.

Ранее мы писали о том, что 7 марта произошел пожар Алтай на одной из туристических баз в Республике Алтай.

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