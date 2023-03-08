В Алтайском крае простились с погибшим в ходе СВО майором полиции в отставке

Проститься пришли десятки человек Фото: Олег УКЛАДОВ

7 марта в Барнауле прошла церемония прощания с майором полиции в отставке Сергеем Ильинским. Мужчина погиб в ходе СВО, пишет «Алтапресс».

Сергей Ильинский проходил службу во внутренних войсках и в структуре МВД и ушел в отставку в апреле 2018 года. Он был ветераном боевых действий, ранее служил в «горячих точках».

Как рассказали родственники жителя Алтайского края, он был добровольцем и погиб в ходе СВО. Проститься с Сергеем Ильинским пришли десятки человек.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в селе Барановка Змеиногорского района Алтайского края простились с погибшим мобилизованным бойцом Антоном Шутовым.

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