В Барнауле мужчина убил своего нового знакомого, к которому пришел в гости

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле раскрыли убийство, которое произошло в конце февраля. Об этом сообщает региональный Следком.

28 февраля в одной из квартир жилого дома было обнаружено тело 48-летнего хозяина с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель.

Во время предварительного следствия было установлено, что вечером 27 февраля обвиняемый вместе со своим другом пришел в гости к потерпевшему, с которым он ранее не был знаком. Мужчины выпивали и между ними произошел конфликт. Гость нанес хозяину квартиры два ножевых ранения в грудь, от которых он скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый забрал телевизор, мобильной телефон и скрылся.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.