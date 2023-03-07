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НовостиПроисшествия7 марта 2023 11:55

В Барнауле мужчина убил своего нового знакомого, к которому пришел в гости

После совершения преступления обвиняемый забрал телевизор, мобильной телефон и скрылся
Вера Березовская
Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле раскрыли убийство, которое произошло в конце февраля. Об этом сообщает региональный Следком.

28 февраля в одной из квартир жилого дома было обнаружено тело 48-летнего хозяина с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель.

Во время предварительного следствия было установлено, что вечером 27 февраля обвиняемый вместе со своим другом пришел в гости к потерпевшему, с которым он ранее не был знаком. Мужчины выпивали и между ними произошел конфликт. Гость нанес хозяину квартиры два ножевых ранения в грудь, от которых он скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый забрал телевизор, мобильной телефон и скрылся.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.