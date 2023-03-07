В зоне СВО погиб 22-летний сын экс-главы управления спорта и молодежной политики Алтайского края

На передовую молодой человек ушел добровольцем в октябре 2022 года Фото: Вера Березовская

22-летний уроженец Барнаула Артем Лебедев погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила его мать Елена Лебедева, экс-глава управления спорта и молодежной политики Алтайского края, на личной странице

Известно, что на передовую молодой человек ушел добровольцем в октябре 2022 года. 2 марта в ходе выполнения боевой задачи под Кременной в ЛНР Артем погиб.

- Прощай сынок. Прости... написала Елена Лебедева на своей странице.

Напомним, Елена Лебедева с 2016 по 2018 год занимала пост начальника управления спорта и молодежной политики края.