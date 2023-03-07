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НовостиПолитика7 марта 2023 9:10

Новой главой Калманского района Алтайском крае стала Ольга Чернолуцкая

Ее кандидатуру поддержали 13 из 16 присутствующих депутатов
Вера Березовская
Срок полномочий избранного главы составляет пять лет

Срок полномочий избранного главы составляет пять лет

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Калманском районе Алтайского края выбрали нового главу. Эту должность заняла Ольга Чернолуцкая, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Кандидатуру Ольги Чернолуцкой поддержали 13 из 16 присутствующих депутатов. Срок полномочий избранного главы составляет пять лет, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Из биографии новой главы известно, что она родилась в 1977. Ольга Чернолуцкая не состоит ни в одной партии.