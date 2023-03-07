Новой главой Калманского района Алтайском крае стала Ольга Чернолуцкая

Срок полномочий избранного главы составляет пять лет Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Калманском районе Алтайского края выбрали нового главу. Эту должность заняла Ольга Чернолуцкая, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Кандидатуру Ольги Чернолуцкой поддержали 13 из 16 присутствующих депутатов. Срок полномочий избранного главы составляет пять лет, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Из биографии новой главы известно, что она родилась в 1977. Ольга Чернолуцкая не состоит ни в одной партии.