Новой главой Калманского района Алтайском крае стала Ольга Чернолуцкая

Срок полномочий избранного главы составляет пять лет
Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
В Калманском районе Алтайского края выбрали нового главу. Эту должность заняла Ольга Чернолуцкая, сообщает пресс-служба правительства региона.
– Кандидатуру Ольги Чернолуцкой поддержали 13 из 16 присутствующих депутатов. Срок полномочий избранного главы составляет пять лет, - рассказали в пресс-службе правительства региона.
Из биографии новой главы известно, что она родилась в 1977. Ольга Чернолуцкая не состоит ни в одной партии.