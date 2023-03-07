Алтайский чиновник простил местную жительницу, которая назвала его «козлом»

Александр Пластеев. Фото: Администрация Залесовского района

Глава Залесовского округа Александр Пластеев простил местную жительницу, которая в комментариях в соцсетях назвала его «козлом». Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Оскорбительный комментарий женщина оставила на личной странице Пластеева под постом средств на проекты по программе поддержки местных инициатив. Речь шла о том, чтобы на законодательном уровне ввести самообложение граждан. Такое предложение возмутило сельчанку.

– Какие сборы? <…> Нас никто не обяжет ничего платить. Мы платим налог, а ты «отмываешь» деньги, а потом побираешься. <…> Козел, - написала в комментариях жительница округа.

Александр Пластеев не стал отвечать женщине, а вместо этого написал заявление в компетентные органы.

– Будет заведено уголовное дело. Таких людей воспитывать бесполезно. Сразу нужно наказывать по всей строгости закона. Чтобы другим было неповадно, - написал Пластеев на своей странице 3 марта.

Однако позже «ВКонтакте» Пластеев сообщил, что простил женщину и забрал заявление. К публикации он прикрепил видео, на котором женщина приносит извинения за резкие слова.