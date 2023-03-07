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НовостиОбщество7 марта 2023 4:59

В Алтайском крае закрыли еще одну ледовую переправу

Теперь открыты только три дороги по льду
Вера Березовская
Ранее в связи с потеплением были закрыты две ледовые переправы через Обь в Усть-Пристанском районе

Ранее в связи с потеплением были закрыты две ледовые переправы через Обь в Усть-Пристанском районе

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае закрыли переправу через реку Обь в Шелаболихинском районе (с. Новообинцево – правый берег р. Обь). Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Ранее в связи с потеплением были закрыты две ледовые переправы через Обь в Усть-Пристанском районе.

В МЧС предупреждают, что на сегодняшний день в Алтайском крае функционируют только три ледовые переправы:

- р. Обь - Каменский район (г. Камень-на-Оби – Островная, протяженность – 800 м, грузоподъемность – 20 тонн);

- р. Обь - Шелаболихинский район (с. Шелаболиха – с. Иня, протяженность – 800 м, грузоподъемность – 4 тонны);

- р. Катунь - Советский район (с. Шульгинка - п. Амурский, протяженность – 140 м, грузоподъемность – 30 тонн).