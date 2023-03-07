Две коровы прогулялись по городу и заглянули в мотосалон в Бийске

Коровы на улицах Бийска. Фото: скриншот с паблика "Бийск 22"

Двух коров, гуляющих по микрорайону Зеленый клин в Бийске, заметили горожане. Видео с буренками выложили в паблике «Бийск 22».

Коровы спокойно разгуливались по городу среди многоэтажек, щипали сухую траву и даже заглянули в мотосалон. Они подошли к дверям магазина, но рогатых клиентов там принимать не стали.

- Прнокопытные неудачно зашли за экипировкой в мотосалон, но в остальном провели день неплохо, - пишут в паблике.

Как буренки оказались в городской среде и кто их хозяин – неизвестно.