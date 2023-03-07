В Барнауле водители автобусов не довозят горожан до реабилитационного центра «Журавлики»

Родителям и их детям приходится идти к «Журавликам» пешком около километра Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула пожаловались, что водители автобусов №29 и 77 отказываются останавливаться у реабилитационного центра «Журавлики», где проходят занятия для детей с ограниченными возможностями. Об этом проблеме пишет «Толк».

Согласно городским картам, по маршруту №29 и 77 автобусы должны при повороте с улицы Фомина ехать прямо. Однако по факту водители высаживают пассажиров на остановке «Санаторий» и сворачивают на Ляпидевского. Родителям и их детям приходится идти к «Журавликам» пешком около километра. То же самое происходит на обратном пути. С учетом того, что в центре проходят

В профильном комитете города уже в курсе об этой проблеме, жалобы от горожан поступали и ранее. Власти заверили, что вопрос взят на контроль, предъявлены претензии перевозчикам.