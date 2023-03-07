9 марта в Барнауле пройдет ярмарка вакансий

Кадровый центр «Работа России» организует выездной отдел кадров Фото: Олег УКЛАДОВ

9 марта в Барнауле пройдет ярмарка вакансии. Кадровый центр «Работа России» организует выездной отдел кадров для организаций города, пишет мэрия.

На мероприятии работодатели представят актуальные вакансии на своих предприятиях и расскажут соискателям об условиях труда. Так, например, ООО «Нортек» приглашает на работу руководителя группы подбора персонала, бухгалтера ТМЦ, менеджера по продажам, электромонтера по РОЭ, водителей погрузчика, КамАЗа, вакуумной машины, кладовщика - приемщика, транспортировщика и уборщика. Также есть вакансии на «Заводе механических прессов». Там требуются фрезеровщик, сверловщик, токарь, ученик кузнеца и стропальщика. Предложения будут и от «БТК Текстиль» и «БТК Групп». Эти компании нуждаются в швеях.

Ярмарка вакансий пройдет 9 марта с 11.00 до 13.00 в торговом центре «БУМ» по адресу ул. Попова, 86.