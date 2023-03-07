Мокрый снег и сильный ветер ожидаются 7 марта 2023 в Алтайском крае

Ожидаются метели Фото: Олег УКЛАДОВ

7 марта в Алтайском крае будет плюсовая температура и пройдет снег. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В дневное время температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. Пройдет мокрый снег, местами метели. На дорогах - сильная гололедица. Ветер подует юго-западный со скоростью 6-11м/с, местами порывы достигнут до 16 м/с.

В Барнауле 7 марта столбик термометра покажет от +1 до +3 градусов. В начале дня пройдет небольшой снег. На дорогах местами появится сильная гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с.