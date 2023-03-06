Барнаульцы смогут пройти бесплатное профилактическое медобследование

Медицина Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Барнаула приглашают пройти профилактическое медицинское обследование. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, акция будет бесплатной.

11 и 25 марта горожане смогут бесплатно обследоваться на площадке, оборудованной у экорямарки «ВДНХ» по адресу ул. Взлетная,2к. Всем желающим определят уровень глюкозы и холестерина, проверят сердце и мышечную силу рук, а также давление и антропометрические показатели. Каждый участник получит консультацию врача-терапевта.

Акция пройдет с 10 до 15 часов. При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.