В Алтайском крае в 2022 году увеличилось потребление крепкого алкоголя

Алкоголь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в 2022 году стали больше употреблять крепкий алкоголь. Как сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, по сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 14%.

По данным аналитиков, в 2022 году на одного человека в крае приходилось 5,2 литра водки, коньяка и ликероводочной продукции крепостью больше 25 градусов. Также увеличился объем продаж пива – на 6,4%. За год на человека приходилось до 60,6 литра.

А вот продажи вина упали на 3,8%. В среднем на одного жителя Алтайского края в прошлом году приходилось 3,9 литра этого напитка.