В Барнауле признали ненадлежащей рекламу известного суши-бара

Роллы Фото: Алена НЕЧАЕВА

Индивидуального предпринимателя из Новосибирска, который распространял в Барнауле рекламу сети суши-бара «Ёбидоёби», признали виновным в нарушении закона о рекламе. Провокационный маркетинг мог содержать слова, которые можно воспринять как бранные и непристойные, сообщили в УФАС по Алтайскому краю.

Дело возбудили по заявлению барнаульца. Его возмутила реклама в лифах многоэтажек: «Разминай щёки К тебе едет Чпо Ки!». Ответчик по делу с заявителем не согласился. Он отметил, что название компании переводится с японского как «День недели – суббота». Однако комиссия антимонопольного управления признала рекламу ненадлежащей.

- Слова значительной частью потребителей могут быть восприняты, как образованные от матерных и непристойных слов, - заключили в управлении.

Во время рассмотрения дела нарушение закона о рекламе устранено. В скором времени решится вопрос о назначении административного наказания.