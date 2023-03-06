Огромную толпу подростков заметили в торговом центре в Бийске

Скриншот поста в паблике «Бийск 22»

В Бийске в воскресенье, 5 марта, заметили огромное количество подростков. Как пишет «Бийск 22», ранее в соцсетях анонсировали возможные драки «ЧВК Редан».

- Кто-нибудь знает, что сегодня за аномальное скопление молодежи в «Ривьере?», – писала одна их жительниц наукограда накануне.

Как раз в минувшие выходные в торговых центрах хотели устроить беспорядки. Однако полиция вовремя отреагировала на сообщения и выставила дежурные патрули в ТЦ.

Напомним, символом новой субкультуры стал паук с цифрой 4. Дети одеваются в черную одежду и вдохновляются аниме. Впервые о «ЧВК Редан» заговорили после резонансной драки в московском торговом центре.