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НовостиОбщество6 марта 2023 6:59

Огромную толпу подростков заметили в торговом центре в Бийске

В ТЦ дежурили полицейские
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Скриншот поста в паблике «Бийск 22»

Скриншот поста в паблике «Бийск 22»

В Бийске в воскресенье, 5 марта, заметили огромное количество подростков. Как пишет «Бийск 22», ранее в соцсетях анонсировали возможные драки «ЧВК Редан».

- Кто-нибудь знает, что сегодня за аномальное скопление молодежи в «Ривьере?», – писала одна их жительниц наукограда накануне.

Как раз в минувшие выходные в торговых центрах хотели устроить беспорядки. Однако полиция вовремя отреагировала на сообщения и выставила дежурные патрули в ТЦ.

Напомним, символом новой субкультуры стал паук с цифрой 4. Дети одеваются в черную одежду и вдохновляются аниме. Впервые о «ЧВК Редан» заговорили после резонансной драки в московском торговом центре.