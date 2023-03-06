Алтайский край оказался в аутсайдерах по доступности бензина

Бензин Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае увеличились цены на бензин. Согласно рейтингу РИА Новости, наш регион оказался в числе регионов с низкой доступностью топлива.

Эксперты выяснили, сколько бензина марки АИ-92 могут купить жители разных субъектов. Показатель доступности высчитывали путем соотношения средней зарплаты и стоимости топлива в регионе.

Топ рейтинга заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка, а вот Алтайский край оказался на 72-ом месте из 85 возможных. Жители края со своей зарплатой могут себе позволить лишь 725 литров.