Таких ставок еще не было: сибиряки могут получить кредиты под 4,9% годовых

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Вы также можете рефинансировать кредиты других банков по сниженной ставке 4,9% годовых. Это позволит уменьшить ежемесячные платежи до комфортного для вас уровня. Рассчитать размер платежа можно в онлайн-калькуляторе Банка «Левобережный».

Сумма кредита - от 5 тысяч до 1,5 миллиона рублей, срок - от 6 месяцев до 5 лет. Возможно досрочное погашение без комиссии. Минимальная ставка 4,9% годовых действует для новых и действующих клиентов банка при страховании.

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- г. Барнаул, пр-т Ленина, 44а, и ул. Георгиева, 22;

- г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 63а.

Заявка рассматривается в течение 1 часа после предоставления документов. Кредитные средства можно получить онлайн.

ИНН 540 415 4492