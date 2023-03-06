Мошенники выманили больше миллиона рублей у доверчивого мужчины на Алтае

Мошенники украли деньги у 64-летнего мужчины Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 64-летний мужчина перечислил мошенникам больше миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, аферист представился сотрудником банка.

Потерпевшему из ЗАТО Сибирский позвонил якобы банковский специалист и предупредил, что его хотят обокрасть. Для безопасности он посоветовал мужчине обновить номер лицевого счета. Для этого нужно было оформить кредит и перевести деньги на указанный счет. Так мужчина и сделал: взял 562 тысячи в кредит и перевел их на счет. Но в итоге он потерял не только взятые в банке деньги, но и свои сбережения - 700 тысяч рублей.

Когда липовый сотрудник банка перестал отвечать, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.