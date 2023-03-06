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НовостиОбщество6 марта 2023 3:34

Почти 40 кг рыбы и мяса похитил «голодный» вор в алтайском селе

Он украл продукты из контейнера для заморозки
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Полиция

Полиция

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе раскрыли крупную кражу рыбы и мяса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, вор вынес продукты более чем на 6 тысяч рублей.

Владелица магазина заявила о том, что в селе Ларичиха неизвестный взломал замок на металлическом контейнере, в котором хранится заморозка. Из контейнера похитили 25 кг свинины, 7 кг бедра цыпленка бройлера и 6 кг минтая. Общая сумма материального ущерба составила больше шести тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался мужчина 2004 года рождения. Похищенные продукты нашли у него дома и изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело.