Почти 40 кг рыбы и мяса похитил «голодный» вор в алтайском селе

Полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе раскрыли крупную кражу рыбы и мяса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, вор вынес продукты более чем на 6 тысяч рублей.

Владелица магазина заявила о том, что в селе Ларичиха неизвестный взломал замок на металлическом контейнере, в котором хранится заморозка. Из контейнера похитили 25 кг свинины, 7 кг бедра цыпленка бройлера и 6 кг минтая. Общая сумма материального ущерба составила больше шести тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался мужчина 2004 года рождения. Похищенные продукты нашли у него дома и изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело.