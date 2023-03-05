В Барнауле полиция разогнала предполагаемых участников движения «ЧВК Редан»

Полиция разогнала подростков Фото: Олег УКЛАДОВ

5 марта участники молодежной субкультуры «ЧВК Редан» планировали устроить акцию в одном из торговых центров Барнаула, но их намерения провалились.

Подростки в открытую публиковали призывы прийти и устроить беспорядки. Полиция Барнаула была готова пресечь на корню намерения участников движения и поэтому в торговых центрах выставили посты и дежурства.

Как сообщил корреспондент «Толка», оказавшийся в одном из торговых комплексов, действительно, сегодня собралось много подростков, которые походили на «редановцев». Полицейские вывели на улицу предполагаемых «организаторов» акции, остальные же поспешили сбежать.