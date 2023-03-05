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НовостиПроисшествия5 марта 2023 10:53

Автомобиль почтовой службы слетел с трассы в Алтайском крае

Дорога была не чищена
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Автомобиль в кювете. Скриншот видео со страницы "БЛОГЕРША РУБЦОВСК"

Автомобиль в кювете. Скриншот видео со страницы "БЛОГЕРША РУБЦОВСК"

В субботу, 4 марта, водитель почтового автомобиля слетел с трассы в Ребрихинском районе Алтайского края.

– Около Ребрихи автомобиль Почты не довез посылки, ушел в кювет, - рассказала на своей странице во «Вконтакте» «БЛОГЕРША РУБЦОВСК».

По ее словам, на трассе в данном направлении условия были не из лучших – дорога покрыта толстым слоем снега. Возможно именно он стал причиной ДТП.

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