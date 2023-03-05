Легковушка на полной скорости врезалась в автобус в Барнауле

Участник аварии. Скриншот видео со страницы vk.com/barneos22

В субботу, 4 марта, в Барнауле легковушка на полной скорости влетела в автобус городского маршрута. Об этом рассказали участники паблика «Барнаул22».

– На пересечении Антона Петрова и улицы Телефонной Toyota на полной скорости влетела в автобус №53, - говорится в сообщении группы во «Вконтакте».

Судя по опубликованному видео, удар пришелся на дверь автобуса. Из-за этого лопнуло стекло и сама дверь получила сильные повреждения. Но еще больше досталось легковушке – ее передняя часть превратилась в груду металла.

О возможных пострадавших не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очередной скандал произошел в барнаульском автобусе

В городском маршрутном автобусе №57 в Барнауле произошла стычка кондуктора с нетрезвым пассажиром (подробнее)