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НовостиОбщество5 марта 2023 3:36

Очередной скандал произошел в барнаульском автобусе

Он не хотел добровольно покидать салон
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Дебошир начал пинать кондуктора. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

Дебошир начал пинать кондуктора. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

В городском маршрутном автобусе №57 в Барнауле произошла стычка кондуктора с нетрезвым пассажиром.

Как рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул», пьяный мужчина начал вести себя буйно, на что кондуктор потребовала покинуть салон на ближайшей остановке. Ему такой поворот событий явно не понравился и тогда ему пригрозили полицией, но и этого он не испугался.

Когда нервы кондуктора сдали, она вынесли рюкзак нетрезвого мужчины на улицу и следом попыталась выпроводить его владельца, но тот стал пинать женщину. Тут уже не выдержал один из парней и вытолкал дебошира.

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