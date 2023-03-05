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НовостиОбщество5 марта 2023 2:54

Житель Рубцовска «наинветировал» больше 1 млн рублей

Теперь он весь в долгах
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Мужчина нашел информацию об инвестициях в интернете

Мужчина нашел информацию об инвестициях в интернете

Фото: Анна СЕМИНА

49-летний житель Рубцовска решил заняться инвестированием, чтобы преумножить свои сбережения, а в итоге преумножил долги. Подробнее об очередной интернет-афере рассказали в региональном управлении МВД России.

– По словам мужчины, он увидел в интернете рекламу о дополнительном заработке в инвестиционном проекте и, ознакомившись с условиями, перешел по предложенной ссылке, - поясняют в ГУ МВД.

Далее он скачал на телефон приложение для инвестиций и перевел деньги разными суммами на неустановленный банковский счет. Однако заработка не случилось, а случился обман – он не только не получил доход, но и лишился своих накоплений.