Житель Рубцовска «наинветировал» больше 1 млн рублей

Мужчина нашел информацию об инвестициях в интернете Фото: Анна СЕМИНА

49-летний житель Рубцовска решил заняться инвестированием, чтобы преумножить свои сбережения, а в итоге преумножил долги. Подробнее об очередной интернет-афере рассказали в региональном управлении МВД России.

– По словам мужчины, он увидел в интернете рекламу о дополнительном заработке в инвестиционном проекте и, ознакомившись с условиями, перешел по предложенной ссылке, - поясняют в ГУ МВД.

Далее он скачал на телефон приложение для инвестиций и перевел деньги разными суммами на неустановленный банковский счет. Однако заработка не случилось, а случился обман – он не только не получил доход, но и лишился своих накоплений.