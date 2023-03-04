Водитель иномарки погиб после жесткого ДТП на алтайской трассе

Полицейские проводят проверку
Фото: Олег УКЛАДОВ
3 марта на 142 километре дороги «Барнаул-Павловск -граница с республикой Казахстан» произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что водитель Nissan Maxima двигался от села Ребриха в сторону села Мамонтово и выехал на встречную полосу, где столкновение с «Луидор».
В результате аварии водитель Nissan 1981 года рождения скончался на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Ранее мы писали, что в Барнауле произошла массовая авария.
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