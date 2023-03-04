Водитель иномарки погиб после жесткого ДТП на алтайской трассе

Полицейские проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

3 марта на 142 километре дороги «Барнаул-Павловск -граница с республикой Казахстан» произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что водитель Nissan Maxima двигался от села Ребриха в сторону села Мамонтово и выехал на встречную полосу, где столкновение с «Луидор».

В результате аварии водитель Nissan 1981 года рождения скончался на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее мы писали, что в Барнауле произошла массовая авария.

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