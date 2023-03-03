Житель Алтайского края пришел к возлюбленной мириться, но в итоге убил ее

Его признали виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) Фото: Олег УКЛАДОВ

45-жителя Ельцовского района Алтайского края признали виновным в убийстве своей возлюбленной. Об этом сообщает региональный СК.

- Следователем СК и судом установлено, что мужчина встречался с жительницей Ельцовского района, имея серьезные намерения. Однако между ними произошла ссора, и женщина приняла решение разорвать отношения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

12 декабря 2021 года пьяный мужчина пришел к своей возлюбленной домов, чтобы помириться. Однако между ними вновь разгорелся конфликт. С собой у незванного гостя был нож. Он нанес женщине несколько ранений. Потерпевшая смогла закрыть входную дверь и позвать на помощь. Однако разъяренный мужчина не остановился на этом, он с силой сорвал запорное устройство на двери, проник в дом и прикончил возлюбленную

Его признали виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и приговорили к 9 годам колонии строго режима.