В Алтайском крае 3 марта перекроют трассу из-за движения военных

Движение ограничат для всех видом транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ

3 марта в Алтайском крае перекроют автодорогу «н.п. Озерки – ЗАТО Сибирский» из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

– В связи с движением военных колонн 03.03.2023 с 16.30 до 17.30 будет ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге: «н.п. Озерки – ЗАТО Сибирский», - говорится в сообщении.

При этом в Госавтоинспеции обращают внимание на то, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.