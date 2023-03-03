Алтайский край в конце марта накроет сильная магнитная буря

Прогноз магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В конце марта Алтайский край может накрыть серьезная магнитная буря. По сведениям лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она достигнет уровня G3, что характеризуется как «сильная магнитная буря».

Первые возбуждения магнитосферы произойдут уже 6 марта. Шкала достигнет отметки G1, что характеризуется как слабая магнитная буря.

А вот 26 марта геомагнитный фон будет максимально неспокойным. В таком состоянии магнитосфера пробудет пару дней и затихнет к 29 марта.