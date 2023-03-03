Новый город под названием Фирсов или Санников предложили создать в предместьях Барнаула

В последние годы ведется активная застройка этой территории Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-кандидат на должность главы Барнаула Алексей Шипунов предложил создать новый город на правом берегу Оби, объединив села Санниково, Фирсово и поселок Лесного Бобровского сельсовета. Об этой идее он рассказал «Толку».

Шипунов отметил, что в последние годы ведется активная застройка этой территории. Возникает необходимость системной работы по организации полноценной инфраструктуры.

- Мое предложение состоит в том, чтобы организовать новый небольшой город объединив эти населенные пункты в организационно-правовой форме Городского поселения, согласно 131-ФЗ. Главным муниципальным образованием останется Первомайский район, - рассказал Алексей Шипунов.

Он предложил пару вариантов названия нового города – Фирсов или Санников. Однако отметил, что наименование населенного пункта должны определить сами жители на местном референдуме.