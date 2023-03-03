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НовостиОбщество3 марта 2023 1:51

Новый город под названием Фирсов или Санников предложили создать в предместьях Барнаула

Такая идея возникла у экс-кандидата на должность мэра Барнаула
Вера Березовская
В последние годы ведется активная застройка этой территории

В последние годы ведется активная застройка этой территории

Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-кандидат на должность главы Барнаула Алексей Шипунов предложил создать новый город на правом берегу Оби, объединив села Санниково, Фирсово и поселок Лесного Бобровского сельсовета. Об этой идее он рассказал «Толку».

Шипунов отметил, что в последние годы ведется активная застройка этой территории. Возникает необходимость системной работы по организации полноценной инфраструктуры.

- Мое предложение состоит в том, чтобы организовать новый небольшой город объединив эти населенные пункты в организационно-правовой форме Городского поселения, согласно 131-ФЗ. Главным муниципальным образованием останется Первомайский район, - рассказал Алексей Шипунов.

Он предложил пару вариантов названия нового города – Фирсов или Санников. Однако отметил, что наименование населенного пункта должны определить сами жители на местном референдуме.