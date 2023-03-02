На Алтае сельчанка чуть не зарезала «дефективную» подругу, которая пообещала увести мужчину

Суд приговорил женщину к 6,5 годам лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

57-летнюю жительницу станции Озерки Тальменского района суд признал виновной в покушении на убийство подруги. Подробности конфликта сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Подсудимая во время ссоры назвала потерпевшую «дефективной женщиной». Та в ответ пригрозила, что стоит ей щелкнуть пальцем, и мужчина обидчицы будет с ней.

- Подсудимая, которая находилась в нетрезвом состоянии, не смирилась с таким заявлением, и решила убить «подругу». Взяв дома нож, она пришла к потерпевшей и нанесла ей не менее двух ударов, - рассказали в пресс-службе.

Спас потерпевшую знакомый, который в это время находился у нее в гостях. Мужчина схватил преступницу и выбил из ее рук нож.

В суде женщина вину признала частично. Она заявила: «Если бы хотела убить, то убила бы. Как надо убивать я знаю, уже отбывала за это наказание».

В итоге суд приговорил сельчанку к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также женщина частично возместила моральный ущерб в размере 303 тыс. рублей.