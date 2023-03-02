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НовостиОбщество2 марта 2023 8:14

Алтайским медикам в феврале доплатили 88 млн рублей

Новая мера господдержки действует с января 2023 года
Александра Сапожкова
Размер доплат составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей

Размер доплат составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае более 11 тысяч медработников получили специальную социальную выплату, сообщили в отделении Соцфонда по краю.

Новая мера господдержки действует с января этого года. Выплату производят ежемесячно на основе реестров, которые предоставляют медорганизации. Размер доплат составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Отмечается, что на сегодня реестры в Соцфонд предоставили 92 медицинские организации в отношении 11 205 работников. В феврале медикам региона уже выплатили в общей сложности порядка 88 млн рублей.

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