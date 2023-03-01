Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Алтайском крае

3 марта похолодает Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в ближайшие дни испортится погода. В регионе прогнозируют снег и усиление ветра, объявили штормовое предупреждение, пишет алтайский Гидрометцентр.

По информации синоптиков, днем 2 марта и сутки 3-го в Алтайском крае пройдут мокрый снег и дождь, переходящий в снег. Местами будет сильный гололед, метели, усиление ветра 15-20 м/с, местами возможны порывы до 25м/с. Кроме того, ночью 3 марта похолодает до -11 градусов.

Добавим, что днем 2 марта в Алтайском крае столбики термометров покажут +2…+7, в предгорьях местами до +14 градусов.