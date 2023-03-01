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НовостиОбщество1 марта 2023 9:00

В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Автомобилистам нужно быть внимательными
Герман Архаров
Маршрут и время сопровождения могут изменить

Маршрут и время сопровождения могут изменить

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 2 марта, на участке одной из дорог в Алтайском крае ограничат движение из-за перемещения военных колонн. Об этом предупреждает региональная Госавтоинспекция.

С 4:50 до 8:30 ограничат движение для всех видов транспорта на автодороге: «населенный пункт Косиха – а/д «подъезд к селу Косиха» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» (в границах ЗАТО Сибирский).

В ГИБДД добавили, что маршрут и время сопровождения могут изменить. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и быть внимательными.