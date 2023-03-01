В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Маршрут и время сопровождения могут изменить Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 2 марта, на участке одной из дорог в Алтайском крае ограничат движение из-за перемещения военных колонн. Об этом предупреждает региональная Госавтоинспекция.

С 4:50 до 8:30 ограничат движение для всех видов транспорта на автодороге: «населенный пункт Косиха – а/д «подъезд к селу Косиха» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» (в границах ЗАТО Сибирский).

В ГИБДД добавили, что маршрут и время сопровождения могут изменить. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и быть внимательными.