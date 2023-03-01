Глыба снега упала на девушку в Бийске

На место ЧП выезжали медики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске в конце февраля на голову девушки упала глыба снега с крыши. Об этом рассказали на городской станции скорой медицинской помощи.

Уже через 7 минут после случившегося на месте ЧП были медики. Они осмотрели пострадавшую и в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Жителей и гостей города призывают быть острожными и внимательными. Следует обходить здания, двигаться по внешней стороне тротуара.

– Услышав наверху характерный шум, не останавливайтесь и ни в коем случае не поднимайте голову, – призывают медики.

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