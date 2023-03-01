Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 марта 2023 3:48

Мать и дочь спасли на пожаре в Алтайском крае

Людей эвакуировали через окно
Герман Архаров
Пожар быстро потушили

Пожар быстро потушили

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 1 марта в райцентре Кулунда Алтайского края произошел пожар. Из дома эвакуировали двух человек, сообщает региональное управление МЧС.

Пожар произошел в одной из квартир в одноэтажном доме. Пожарным позвонила женщина, которая сказала, что вместе с дочкой оказалась отрезана огнем от выхода из жилища.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали женщину и ее 14-летнюю дочь через окно. Возгорание ликвидировали на площади около 12 квадратных метров.

Причину этого пожара установят специалисты.

силами двух пожарных расчётов. Своевременные и грамотные действия спасателей помогли предотвратить беду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два крупных пожара произошли в Барнауле в ночь на 28 февраля

Из людей никто не пострадал (подробнее)