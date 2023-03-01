Президент наградил пятерых жителей Алтая

Владимир Путин подписал указ и распоряжение о награждении нескольких жителей Алтайского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ и распоряжение о награждении нескольких жителей Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Бийчан Ларису и Юрия Росляковых, которые воспитывают шестерых детей, наградили медалью ордена «Родительская слава».

Замглавного врача по медицинской части горбольнийцы №8 Барнаула Екатерина Арехина получила почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». А главврач Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константин Смирнов стал заслуженным работником здравоохранения РФ

Кроме того, благодарность от президента России получил Павел Болдырев, ведущий инженер-конструктор Барнаульского специального конструкторского бюро «Восток».