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НовостиОбщество1 марта 2023 2:39

Президент наградил пятерых жителей Алтая

Губернатор направит им поздравительные телеграммы
Герман Архаров
Владимир Путин подписал указ и распоряжение о награждении нескольких жителей Алтайского края

Владимир Путин подписал указ и распоряжение о награждении нескольких жителей Алтайского края

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ и распоряжение о награждении нескольких жителей Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Бийчан Ларису и Юрия Росляковых, которые воспитывают шестерых детей, наградили медалью ордена «Родительская слава».

Замглавного врача по медицинской части горбольнийцы №8 Барнаула Екатерина Арехина получила почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». А главврач Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константин Смирнов стал заслуженным работником здравоохранения РФ

Кроме того, благодарность от президента России получил Павел Болдырев, ведущий инженер-конструктор Барнаульского специального конструкторского бюро «Восток».