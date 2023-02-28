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НовостиОбщество28 февраля 2023 12:21

Больше 10 домов в Барнауле остались без воды из-за коммунальной аварии

Для жителей организовали подвоз воды
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Коммунальная авария в Барнауле

Коммунальная авария в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Во вторник вечером, 28 февраля, в Центральном районе Барнаула произошла коммунальная авария, из-за которой без воды остался десяток домов.

– Барнаульский водоканал устраняет нештатную ситуацию на водопроводной сети диаметром 150 мм по адресу проспект Красноармейский, 61а. Сотрудники компании откачивают воду из тепловой камеры, после чего проведут земляные работы, - сообщают в Росводоканале.

На текущий момент устранения аварии холодную воду отключили по следующим адресам: проспект Красноармейский, 51, 53, 53г, 61, 61а, 63, 67, 69, 69б, 71, 71а, ул. Папанинцев, 121а.

Для жителей организован подвоз воды. До 20 часов машина будет стоять у дома №61а по проспекту Красноармейскому, далее до 22.00 у дома №53.

Дополнительные справки по телефону «Росводоканал Барнаул»: 500-101.