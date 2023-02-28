Участники движения «ЧВК Редан» планируют провести акцию в Барнауле

Подростки планируют устроить массовую драку Фото: Анна СЕМИНА

Участники молодежного движения «ЧВК Редан» запланировали в Барнауле провокационную акцию. Об этом они сообщили в социальных сетях.

В ближайшее время подростки планируют свои провокации в некоторых торговых центрах краевой столицы. Об этом они сообщают через свои ТГ-каналы. Количество человек, которые намерены прийти – не указываются. Однако до конца не ясно – в действительности ли запланированы какие-то беспорядки или это шутка. Тем более, что информация об этом находится в открытом доступе и правоохранительные органы могут вовремя среагировать.

Отметим, «ЧВК Редан» - это подростковая субкультура, возникшая в социальных сетях и вдохновленная аниме-сериалом «Hunter x Hunter». Их отличительными символами является паук, черный цвет, в том числе волос и цифра 4.