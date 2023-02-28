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НовостиОбщество28 февраля 2023 2:27

Необычные вакансии появились на трудовом рынке Алтайского края

Некоторые из них вызвали шквал запросов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Предложенные вакансии размещены на сайте hh.ru

Предложенные вакансии размещены на сайте hh.ru

Фото: Анна СЕМИНА

Аналитики hh.ru провели очередное исследование и выяснили какие необычные предложения о работе открыли в Алтайском крае.

Пожалуй, самое интересное и необычное – это работник по уходу за пиявками. Такое действительно есть. Вакансию открыл медицинский центр. Им требуется специально обученный человек, который будет мыть, кормить и размножать пиявки, а также сортировать их. За такое хлопотное дело предлагается до 30 тысяч рублей.

– Вакансия оказалась чрезвычайно популярной среди соискателей, ее посмотрели более 1,3 тысячи раз, и откликнулись уже 150 человек, готовых занять эту должность, - добавляют в hh.ru.

В Бийске ищут дендролога. Этот человек должен быть дипломированным специалистом в данной области. В его задачи входит обследование территории, проведение дендрологических обследований зелёных насаждений и многое другое. За добросовестный труд он может получать от 70 тысяч рублей и больше.

И это далеко не все интересные предложения.

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