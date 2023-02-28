Необычные вакансии появились на трудовом рынке Алтайского края

Предложенные вакансии размещены на сайте hh.ru Фото: Анна СЕМИНА

Аналитики hh.ru провели очередное исследование и выяснили какие необычные предложения о работе открыли в Алтайском крае.

Пожалуй, самое интересное и необычное – это работник по уходу за пиявками. Такое действительно есть. Вакансию открыл медицинский центр. Им требуется специально обученный человек, который будет мыть, кормить и размножать пиявки, а также сортировать их. За такое хлопотное дело предлагается до 30 тысяч рублей.

– Вакансия оказалась чрезвычайно популярной среди соискателей, ее посмотрели более 1,3 тысячи раз, и откликнулись уже 150 человек, готовых занять эту должность, - добавляют в hh.ru.

В Бийске ищут дендролога. Этот человек должен быть дипломированным специалистом в данной области. В его задачи входит обследование территории, проведение дендрологических обследований зелёных насаждений и многое другое. За добросовестный труд он может получать от 70 тысяч рублей и больше.

И это далеко не все интересные предложения.

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