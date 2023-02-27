Экс-директор комбината школьного питания в Барнауле пойдет под суд за превышение полномочий

Деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего генерального директора «Комбината школьного питания - Глобус» будут судить за превышение должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службах следкома и прокуратуры Алтайского края, мужчина нанес серьезный ущерб финансам организации.

С 2016 по 2022 год обвиняемый необоснованно и безвозмездно отдал в пользование часть нежилого помещения, принадлежавшего фирме. Из-за неуплаты аренды комбинат не получил около шести млн рублей. Также со счетов незаконно перечислили больше 3,7 млн рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций. Деньги являлись платежами за пользование фирмой коммунальными услугами на площадях здания.

Мужчина вину в содеянном признал. Нынешний директор компании заявил гражданский иск на возмещение ущерба в сумме 21,5 млн рублей. На имущество обвиняемого наложили арест. Дело направлено в суд.