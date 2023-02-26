В Барнауле сняли на видео умную собаку, переходящую дорогу по «зебре»

Бродячая собака Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле на видео попала собака, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Люди удивились, что бродяжка ждала, пока ее пропустят, пишут в паблике «Инцидент Барнаул».

- Собака показала пример, как правильно нужно переходить проезжую часть по пешеходному переходу, - говорят очевидцы.

К слову, неравнодушные водители, действительно, остановились, чтобы умный пешеход перешел проезжую часть. Пес сначала убедился, что водители его пропускают, и лишь потом начал движение.